TUDOR'DAN SÜRPRİZ TARIK ÇAMDAL KARARI!

Galatasaray’da istenileni bir türlü veremeyen ve geçen sezonu da Eskişehirspor’da kiralık olarak geçiren Tarık Çamdal’a bir şans daha verilecek.

Teknik direktör Igor Tudor, Tarık Çamdal’ı Slovakya’da yapılacak olan hazırlık kampının kadrosuna dahil edecek. Yönetim, geçen yıllarda yapılan kadro dışı uygulamalarının ters teptiğini ve oyuncuların değerini de düşürdüğünü belirterek, Tudor’dan geçen sezon başka takımlara kiralık olarak giden oyuncuları da kampa almasını istedi. Hırvat hoca da Tarık Çamdal’ın yanı sıra Oğuzhan Kayar, Umut Gündoğan, Emrah Başsan ve Endoğan Adili’yi kamp listesine ekledi.



3 YILDIZ GELİYOR



Galatasaray’ın anlaşmaya vardığı Younes Belhanda, Maicon ve Bafetimbi Gomis, İstanbul’a geliyor. Sarı kırmızılı taraftarların, resmi olarak transferlerinin açıklanmasını beklediği 3 yıldız, 48 saat içinde İstanbul’da olacak. İlk olarak çarşamba günü saat 16.00’da Gomis gelecek ve 3 yıllık sözleşmeye imza atacak.

KAMPA GİDECEKLER



Belhanda perşembe günü İstanbul’da olurken, Sao Paulo Kulübü ile son olarak ödeme vadeleri ve taksit sayısının görüşüldüğü Maicon ise en geç cuma günü İstanbul’a gelecek. Sarı kırmızılı kulüp, üç yeni transferin sağlık kontrollerini gerçekleştirdikten sonra resmi imzaları atacak. Belhanda, Maicon ve Bafetimbi Gomis, takımın Slovakya’da gerçekleştireceği ve yeni sezon kampına da katılacak



Kaynak: Hürriyet