LÜTFİ KÜÇÜKYILDIRIM AVRUPA 3.'SÜ

Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Türk sporculardan Muhammed Lütfi Küçükyıldırım, erkekler serbest stil 74 kiloda bronz madalya kazandı.
Almanya'nın Dortmund kentinde düzenlenen şampiyonanın ilk gününde yapılan erkekler serbest stil müsabakaları sona erdi.
74 kiloda mindere çıkan milli güreşçi Muhammed Lütfi Küçükyıldırım, 3'üncülük maçında karşılaştığı Alman Johann Christoph Steinforth'u sayı tuşuyla (10-0) yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.
50 kiloda Engin Çetin, Ermeni Karen Zurabyan'a, 96 kiloda ise İbrahim Çiftçi, Azerbaycanlı Magomedrasul Gazimagomedov'a yenilerek turnuvayı 5. sırada tamamladı.
28 Haziran Çarşamba günü yapılacak erkekler serbest stil müsabakalarında Türkiye'yi, 55 kiloda Ertuğrul Kahveci, 66 kiloda Muhammed Kahraman, 84 kiloda Osman Göçen ve 120 kiloda Onur Alkanoğlu temsil edecek.