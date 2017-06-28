Devler Ligi elemeleri başladı
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DEVLER LİGİ ELEMELERİ BAŞLADI

Devler Ligi elemeleri başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme turu, 4 maçla başladı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme turu, 4 maçla başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun 1. ön eleme turunda 4 karşılaşma oynandı. 28 Haziran çarşamba günü Linfield (Kuzey İrlanda)-La Fiorita (San Marino) eşleşmesiyle sona erecek ilk maçların rövanşları, 4 Temmuz'da yapılacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

Alashkert (Ermenistan) - Santa Coloma (Andorra): 1-0

Hibernians (Malta) - Infonet Tallinn (Estonya): 2-0

The New Saints (Galler) - Europa (Cebelitarık): 1-2

Vikingur (Faroe Adaları) - Trepca (Kosova): 2-1
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