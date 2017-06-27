Karabükspor'da mesai başlıyor
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KARABÜKSPOR'DA MESAİ BAŞLIYOR

Karabükspor'da mesai başlıyor

Kardemir Karabükspor, 2017-2018 sezonu hazırlıklarına 1 Temmuz'da başlayacak.

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Kardemir Karabükspor, 2017-2018 sezonu hazırlıklarına 1 Temmuz'da başlayacak.

Kardemir Karabükspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, futbolcular 28 Haziran Çarşamba günü Karabük'te toplanarak sağlık kontrolünden geçecek.

Kırmızı-mavili ekip takım, sağlık kontrollerinin ardından 1 Temmuz Cumartesi günü Bolu'ya geçerek burada yeni sezon öncesi ilk çalışmasını gerçekleştirecek.

Karadeniz ekibi, Bolu'da 14 günlük kamp yaptıktan sonra futbolculara 4 günlük izin verilecek.

Yurt dışı kampı için 18 Temmuz'da Slovenya'da gidecek kafile, burada da 12 günlük bir kamp yapacak. Daha sonra çalışmalar, sezonun ilk maçına kadar Karabük'teki tesislerde devam edecek.

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