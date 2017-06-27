Galatasaray, Belhanda'yı KAP'a bildirdi
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GALATASARAY, BELHANDA'YI KAP'A BİLDİRDİ

Galatasaray, Belhanda'yı KAP'a bildirdi

Galatasaray Kulübü, bonservisi Ukrayna'nın Dinamo Kiev Kulübünde olan Faslı orta saha oyuncusu Younes Belhanda'nın transferi için futbolcu ve kulübüyle görüşmelere başlandığını açıkladı.

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Galatasaray Kulübü, bonservisi Ukrayna'nın Dinamo Kiev Kulübünde olan Faslı orta saha oyuncusu Younes Belhanda'nın transferi için futbolcu ve kulübüyle görüşmelere başlandığını açıkladı.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Younes Belhanda'nın kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü Dinamo Kiev ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Geçen sezonu Fransa 1. Futbol Ligi takımlarından Nice'de kiralık olarak geçiren Belhanda, 31 lig maçında 3 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

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