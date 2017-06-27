"Ben Arfa, Türkiye'de oynayacak gibi"
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"BEN ARFA, TÜRKİYE'DE OYNAYACAK GİBİ"

"Ben Arfa, Türkiye'de oynayacak gibi"

Paris Saint Germain'in yıldız oyuncusu Hatem Ben Arfa'yla ilgilendiklerini dile getiren Nantes Kulübü Başkanı Waldemar Kita, dikkat çeken bir açıklama yaptı.

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Paris Saint Germain'in yıldız oyuncusu Hatem Ben Arfa'yla ilgilendiklerini dile getiren Nantes Kulübü Başkanı Waldemar Kita, dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Nantes Başkanı Kita "Hatem Ben Arfa, Türkiye'de oynayacak gibi gözüküyor ama ilgimiz sürüyor" dedi. Belhanda'yla anlaşan Galatasaray Ben Arfa defterini kapatmıştı. Yıldız futbolcu için en ciddi adayın Fenerbahçe olduğu ifade ediliyor.

Fenerbahçe Kulübü'ne yakın kaynaklar da Ben Arfa için girişimlerin sürdüğünü doğruluyor. Belhanda'nın bonservisini alamayan bir diğer Fransız ekibi Nice'in de Ben Arfa'ya ilgisinin olduğu biliniyor.

30 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Paris Saint Germain'le 23 maça çıkarken gol atma başarısı gösteremedi.

Beklentilerin gerisinde kalan Ben Arfa, sadece 2 asistlik performansla takımına katkı yaptı.

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