Volkan Demirel'de mutlu son
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VOLKAN DEMİREL'DE MUTLU SON

Volkan Demirel'de mutlu son

Fenerbahçe Kulübünün, milli kaleci Volkan Demirel ile sözleşme uzatma konusunda anlaştığı bildirildi.

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Fenerbahçe Kulübünün, milli kaleci Volkan Demirel ile sözleşme uzatma konusunda anlaştığı bildirildi.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, kontratı sona eren ve henüz resmi sözleşme imzalamayan tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel, yeni sezon öncesinde sarı-lacivertli ekibin yaptığı ilk antrenmanda takımla çalıştı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın tamamında yer alan deneyimli kaleciyle anlaşmaya varıldığı ve resmi sözleşmenin yakın zamanda imzalanacağı öğrenildi.

Sarı-lacivertli takımda 15 sezonu geride bırakan kaptan Volkan Demirel, yeni sözleşmeyle birlikte kariyerine Fenerbahçe'de devam edecek.

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