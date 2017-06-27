3 GÜREŞÇİMİZ BRONZ İÇİN MİNDERE ÇIKACAK

Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nın ilk gününde mindere çıkan erkekler serbest stildeki 4 Türk güreşçiden 3'ü akşam bölümünde bronz madalya maçına çıkmaya hak kazandı.

Almanya'nın Dortmund kentinde bugün başlayan şampiyonada 50 kiloda Engin Çetin, 60 kiloda Utku Doğan, 74 kiloda Muhammed Lütfi Küçükyıldırım ve 96 kiloda İbrahim Çiftçi mindere çıktı.

50 kiloda Engin Çetin ön eleme turunda Moldovalı Mihail Lapp'i 10-0 teknik üstünlükle yenerek, çeyrek finale yükseldi. Bu turda Rumen Simion Daniel Muresan ile mücadele eden Engin rakibini 4-1 mağlup ederek, yarı finalde Rus Mukhammadkhon Mukhammadkhon ile eşleşti. Rakibine 11-0 teknik üstünlükle kaybeden Türk güreşçi bronz madalya için mücadele etmeye hak kazandı. Engin Avrupa üçüncülüğü için Ermeni Karen Zurabyan ile akşam seansında karşılaşacak.

74 kiloda Muhammed Lütfi Küçükyıldırım ilk turda Moldovalı Gheorghi Pascalov'u 11-1 teknik üstünlükle yenerek, çeyrek finalde Ukranyalı güreşçi Denys Pavlov ile eşleşti. Rakibini 7-5'lik skorla geçen Türk sporcu yarı finalde Gürcü Nika Kentchadze'nin rakibi oldu. Yarı final müsabakasında 4-1 gerideyken rakibine tuş olan Türk sporcu akşam bölümünde ev sahibi Almanya'dan Johann Christoph Steinforth ile karşılaşacak.

96 kiloda İbrahim Çitçi ilk turda Alman Ilja Matuhin'i 9-4 yenerek, çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Rus Batyrbek Tcakolov ile mücadele eden Türk güreşçi rakibine 7-4 üstünlük sağlayarak, adını yarı finale yazdırdı. Yarı finalde Gürcistan'da Givi Matcahrashvili'ye 14-5 mağlup olan İbrahim, akşam seansında bronz madalya için Azerbaycanlı Magomedrasul Gazimagomedov ile karşı karşıya gelecek.

60 kiloda Utku Doğan ilk turda Macar Balazs Egyed'i 12-2 teknik üstünlükle geçerek, çeyrek finale yükseldi. Türk güreşçi bu turda Gürcü Edemi Bolkvadze önünde minderden 8-7 mağlup ayrılarak, şampiyonaya veda etti.