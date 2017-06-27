Fenerbahçe devlerle kapışacak
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FENERBAHÇE DEVLERLE KAPIŞACAK

Fenerbahçe devlerle kapışacak

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamında sırasıyla CS Juventus Bucuresti, Sporting Lizbon, Marsilya, Athletic Bilbao ve Monaco ile hazırlık maçları yapacak.

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Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamında sırasıyla CS Juventus Bucuresti, Sporting Lizbon, Marsilya, Athletic Bilbao ve Monaco ile hazırlık maçları yapacak.

Bugün Can Bartu Tesisleri'nde hazırlıklarına başlayacak olan Sarı Laicvertliler 1-7 Temmuz arası hazırlıklarına Topuk Yaylası'nda devam edecek. Fenerbahçe, 8 Temmuz  Cumartesi günü Topuk Yaylası'nda Romanya'nın CS Juventus Bucuresti takımıyla karşı karşıya gelecek.

İsviçre'de 4 zorlu maç 

11 Temmuz Salı günü İsviçre'nin Lozan şehrine hareket edecek olan Fenerbahçe, 19 Temmuz Çarşamba gününe kadar burada kamp yapacak ve bu süre zarfında toplamda 4 hazırlık maçı oynayacak.

Fenerbahçe sırasıyla 12 Temmuz Çarşamba günü Portekiz'in Sporting Lizbon CP, 15 Temmuz Cuma günü Fransa'nın Olympique Marsilya, 17 Temmuz Pazar günü İspanya'nın Athletic Club Bilbao ve 19 Temmuz Çarşamba günü Fransa'nın AS Monaco takımlarıyla karşılaşacak.

İşte Fenerbahçe'nin maç programı:

12 Temmuz Çarşamba: Sporting Lizbon

15 Temmuz Cuma: Olympique Marsilya

 17 Temmuz Pazar: Athletic Club Bilbao 

19 Temmuz Çarşamba: AS Monaco

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