FENERBAHÇE DEVLERLE KAPIŞACAK

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamında sırasıyla CS Juventus Bucuresti, Sporting Lizbon, Marsilya, Athletic Bilbao ve Monaco ile hazırlık maçları yapacak.

Bugün Can Bartu Tesisleri'nde hazırlıklarına başlayacak olan Sarı Laicvertliler 1-7 Temmuz arası hazırlıklarına Topuk Yaylası'nda devam edecek. Fenerbahçe, 8 Temmuz Cumartesi günü Topuk Yaylası'nda Romanya'nın CS Juventus Bucuresti takımıyla karşı karşıya gelecek.

İsviçre'de 4 zorlu maç

11 Temmuz Salı günü İsviçre'nin Lozan şehrine hareket edecek olan Fenerbahçe, 19 Temmuz Çarşamba gününe kadar burada kamp yapacak ve bu süre zarfında toplamda 4 hazırlık maçı oynayacak.

Fenerbahçe sırasıyla 12 Temmuz Çarşamba günü Portekiz'in Sporting Lizbon CP, 15 Temmuz Cuma günü Fransa'nın Olympique Marsilya, 17 Temmuz Pazar günü İspanya'nın Athletic Club Bilbao ve 19 Temmuz Çarşamba günü Fransa'nın AS Monaco takımlarıyla karşılaşacak.

İşte Fenerbahçe'nin maç programı:

12 Temmuz Çarşamba: Sporting Lizbon

15 Temmuz Cuma: Olympique Marsilya

17 Temmuz Pazar: Athletic Club Bilbao

19 Temmuz Çarşamba: AS Monaco