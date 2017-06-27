Can Bartu hastaneye kaldırıldı
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CAN BARTU HASTANEYE KALDIRILDI

Can Bartu hastaneye kaldırıldı

Fenerbahçe'nin ve Türk spor tarihinin efsane ismi Can Bartu, hastaneye kaldırıldı.

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Fenerbahçe'nin ve Türk spor tarihinin efsane ismi Can Bartu, hastaneye kaldırıldı.

Nefes darlığı şikayetiyle tedavi altına alınan Bartu'nun, yoğun bakımda olduğu belirtildi. Efsane ismin sağlık durumu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak edinilen bilgiye göre, hayati tehlikeyi atlattı.

31 Ocak 1936'da doğan Can Bartu, Milli Takım formasını hem basketbol, hem de futbolda giyen ilk ve tek sporcu olarak adını tarihe yazdırdı.

Efsane sporcu ayrıca, Galatasaray'la oynanan basketbol maçında 28 sayı kaydetmiş, aynı gün Dolmabahçe'de futbol maçına çıkıp bir gol atmıştı. 

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