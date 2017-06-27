Lyon'da beklenen veda! Gomis'e teşekkür
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LYON'DA BEKLENEN VEDA! GOMİS'E TEŞEKKÜR

Lyon'da beklenen veda! Gomis'e teşekkür

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsiya, geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynattığı Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis için teşekkür mesajı yayınladı.

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Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsiya, geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynattığı Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis için teşekkür mesajı yayınladı.

Kulübün internet sitesinden yayınlanan açıklamada, "Başkan Jacques-Henri Eyraud, Valere Germain'in imza töreninde Bafetimbi Gomis'in gelecek yıl takımda olmayacağını açıkladı. Olympique Marsilya olarak 2016-17 sezonundaki 21 gol - 3 asistlik katkını unutmayacağız. İyi şanslar" ifadelerine yer verildi.

Bonservisi Swansea City'de bulunan ve Galatasaray'a transferi imzaya kalan 31 yaşındaki forvet Gomis'in yakın zamanda resmi olarak açıklanması bekleniyor.

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