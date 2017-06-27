LYON'DA BEKLENEN VEDA! GOMİS'E TEŞEKKÜR

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsiya, geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynattığı Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis için teşekkür mesajı yayınladı.
Kulübün internet sitesinden yayınlanan açıklamada, "Başkan Jacques-Henri Eyraud, Valere Germain'in imza töreninde Bafetimbi Gomis'in gelecek yıl takımda olmayacağını açıkladı. Olympique Marsilya olarak 2016-17 sezonundaki 21 gol - 3 asistlik katkını unutmayacağız. İyi şanslar" ifadelerine yer verildi.
Bonservisi Swansea City'de bulunan ve Galatasaray'a transferi imzaya kalan 31 yaşındaki forvet Gomis'in yakın zamanda resmi olarak açıklanması bekleniyor.