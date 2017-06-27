NBA'İN EN DEĞERLİSİ WESTBROOK

Amerikan Basketbol Liginde (NBA) bu sezonun "En Değerli Oyuncusu" Oklahoma City Thunder'ın ABD'li oyuncusu Russell Westbrook oldu.

NBA, her yıl olduğu gibi mayıs ayında düzenlenen play-off serileri sürecinde "en iyileri" açıklamak yerine, bu sene farklı bir yol izledi ve ödülleri sezonun tamamlanmasının ardından dağıttı.

"NBA Ödülleri" töreninde, bu sezonun "En Değerli Oyuncu" ödülüne Oklahoma City Thunder'ın yıldız oyuncusu Westbrook layık görüldü.

Bu sezon 42 "triple-double" kaydederek bu alanda NBA rekoru kıran Westbrook, ödülü annesi, babası, kardeşine atfetti ve gözyaşlarına hakim olamadı.

"Yılın Çaylağı" Milwaukee Bucks'tan Malcolm Brogdon seçilirken, "Yılın Savunma Oyuncusu" ödülünü bu sezonun şampiyonu Golden State Warriors'tan Draymond Green elde etti.

"Yılın Altıncı Adamı" ödülü Houston Rockets'tan Eric Gordon'a verilirken, "En İyi Gelişim Gösteren Oyuncu" Milwaukee Bucks'tan Giannis Antetokounmpo, "Yılın Başantrenörü" ise Houston Rockets'tan Mike D’Antoni oldu.

Westbrook'a iki ödül daha

Söz konusu 6 kategorideki ödüller spor yazarlarıyla televizyon ve radyo spikerleri arasında gerçekleştirilen oylama sonucunda belirlenirken, farklı 7 kategorideki ödüller ise NBA'in resmi internet sitesi üzerinden ve Facebook, Twitter ile Instagram aracılığıyla seyircilerin oylarıyla belirlendi.

Buna göre, saha dışında farklı giyim tarzıyla öne çıkan Westbrook "En İyi Stil" ve Denver Nuggets'a son saniyede attığı 3'lük ile "Yılın Maç Kazananı" ödülünü kazandı.

"Yılın Smacı" Thunder'da oynayan Victor Oladipo'dan, "Yılın Bloğu" San Antonio Spurs'ün yıldızı Kawhi Leonard'dan gelirken, "Yılın Asisti" ödülü ise Warriors'tan Draymond Green ve Stephen Curry'nin ortaklaşa hazırlayıp Kevin Durant'in bitirdiği pozisyona verildi.

"Yılın Performansı" ödülü bu sezon Indiana Pacers maçının üç çeyreğinde 60 sayı kaydeden Warriors'tan Klay Thompson'a gitti. "En İyi Play-off Anı" Warriors'tan Durant'in maç kazandıran 3'lük atışı seçildi.

"Yaşam Boyu Başarı" ödülü Bill Russell'ın

Boston Celtics'in yıldızı Isaiah Thomas "NBA Cares Toplumsal Dayanışma" ödülünü alırken, Warriors'ın Genel Menajeri Bob Myers, "Yılın Yöneticisi" oldu.

"Twyman-Stokes Yılın Takım Arkadaşı" ödülü Dallas Mavericks'in emektar oyuncusu Dirk Nowitzki'ye, "NBA Sportmenlik" ödülü Charlotte Hornets'tan Kemba Walker'a, "Hareketlilik" ödülü ise Houston Rockets'tan Patrick Beverley'e sunuldu.

Yaklaşık 35 yıl NBA spikerliği yapan ve geçen sene hayatını kaybeden Craig Sager'ın adına verilen "Sager Strong" ödülü, geçen yıl eşini trafik kazasında kaybeden Spurs yöneticisi Monty Williams'a takdim edildi.

NBA'de oyuncu olarak 11 kez şampiyonluk yaşayan ve ABD profesyonel spor liglerinde ilk siyahi antrenör olan Boston Celtics efsanesi Bill Russell ise "Yaşam Boyu Başarı" ödülüne layık görüldü.

Yılın en iyi çaylak ve savunma takımları açıklandı

NBA Ödülleri töreninde bu sezonun en iyi savunma ve çaylak takımları da açıklandı.

Buna göre, yılın en iyi savunma takımının ilk 5'inde, Spurs'ten Leonard, Warriors'tan Green, Rockets'tan Beverley, Utah Jazz'den Rudy Gobert ve Los Angeles Clippers'tan Chris Paul yer aldı.

Yılın en iyi çaylak takımının ilk 5'i ise, Bucks'tan Brogdon, Philadelphia 76ers'tan Dario Saric ve Joel Embiid, Sacramento Kings'ten Buddy Hield ve New York Knicks'ten Willy Hernangomez'ten oluştu.