Messi'ye bir şok daha
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MESSİ'YE BİR ŞOK DAHA

Messi'ye bir şok daha

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'ye bir şok daha... Yıldız futbolcunun sahibi olduğu hayır vakfının da gelirlerini göstermediği iddia edildi. 

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Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'ye bir şok daha... Yıldız futbolcunun sahibi olduğu hayır vakfının da gelirlerini göstermediği iddia edildi. 

İspanyol gazetesi ABC'de yer alan habere göre, yıldız futbolcunun sahibi olduğu "Leo Messi Vakfı" milyonlarca avroyu gizlemek için evrakta sahtecilik yaptı. 

Bu iddianın ardından Messi'dan henüz bir açıklama gelmedi. Arjantinli futbolcu 2007, 2008 ve 2009 yıllarında elde ettiği imaj gelirlerinden 4 nokta 1 milyon avroluk vergi kaçırmak suçundan babası ile birlikte hüküm giymişti.

Messi’nin sicilinin temiz olması ve iki yıldan daha az hapis cezası almasından dolayı kendisine verilen 21 aylık mahkumiyet geçtiğimiz günlerde paraya çevrilmişti.

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