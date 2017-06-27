Issiar Dia, Yeni Malatya'da
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ISSİAR DİA, YENİ MALATYA'DA

Issiar Dia, Yeni Malatya'da

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, daha önce Fenerbahçe forması giyen Fransa doğumlu Senegalli kanat oyuncusu Issiar Dia'yı transfer etti.

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Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, daha önce Fenerbahçe forması giyen Fransa doğumlu Senegalli kanat oyuncusu Issiar Dia'yı transfer etti.

Sarı-siyahlı kulübün basın sözcüsü Erdal Gündüz, transfer çalışmaları kapsamında Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Nancy'de forma giyen Issiar Dia ile anlaştıklarını söyledi.

Sezonun beşinci transferini gerçekleştirdiklerini belirten Gündüz, Dia ile 3 yıllık sözleşme imzaladıklarını ifade etti.

Gündüz, transfer çalışmalarının devam ettiğini aktararak, Issiar Dia'nın kulübe ve camiaya hayırlı olmasını diledi.

Daha önce Fenerbahçe forması da giyen 30 yaşındaki futbolcu, Nancy formasıyla Ligue 1'de geride kalan sezonda 31 maç oynadı ve 8 gol attı.
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