"3 OYUNCUYU KADROMUZA KATMAYI PLANLIYORUZ"

Giresunspor Kulübü Başkan Yardımcısı İbrahim Özkul, TFF 1. Lig'de yeni sezon hazırlıklarına 1 Temmuz Cumartesi günü Ankara Kızılcahamam kampıyla başlayacaklarını söyledi.

Özkul, kulüp binasında Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada, teknik direktör arayışları ve oyuncu transferi konusunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Teknik direktör konusunda alternatifli bir listelerinin bulunduğunu dile getiren Özkul, Giresunspor'un menfaatleri ve hedefleri ile mali yapısına uygun bir isimle anlaşmayı hedeflediklerini ifade etti.

İç transferde 4, dış transferde ise 3 oyuncuyla sözleşme imzaladıklarını aktaran Özkul, "Görüşmelerimiz devam ediyor. Yabancı bir stoperle yüzde 90 anlaştık. Küçük pürüzler kaldı, onları da çözerek kendisiyle sözleşme imzalamak istiyoruz. Yine kaliteli yabancı forvet arayışlarımız var. Bu hafta içerisinde dış transferde 3 oyuncuyu kadromuza katmayı planlıyoruz. Giresunspor'da transfer bitmez, ihtiyacımıza göre zaman içerisinde takıma takviye yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Yeni sezon hazırlıklarına 1 Temmuz tarihinde Kızılcıhamam'da başlayacaklarını ve ardından ikinci etap için Bolu'ya gideceklerini söyleyen Özkul, şöyle konuştu.

"Bu cumartesi günü oyuncular sezon hazırlıklarına başlayacak. Burada 2 hafta kamp gerçekleştireceğiz. Ardından Bolu'da ikinci etap çalışmalarına başlayacağız. Hedefimiz iyi bir hazırlık dönemi geçirmek. Olabildiğince çok hazırlık maçı oynayarak, takımı sezona hazır hale getirmek istiyoruz. Giresunspor'un önümüzdeki sezon bir üst lige çıkma hedefi var. Bu hayalimizi gerçekleştirme adına çok çalışarak, 34. hafta sonunda amacımızı gerçekleştirmeyi arzu ediyoruz."