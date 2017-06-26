Trabzonspor'da bayramlaşma

Trabzonspor Kulübünde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen törende, transfer görüşmeleri yapmak üzere yurt dışında bulunan kulüp başkanı Muharrem Usta yer almazken, asbaşkan Ahmet Çubukçu ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.

Törene AK Parti Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, eski Trabzonspor Kulübü Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, eski yöneticiler, eski futbolcular ve taraftarlar katıldı.

Bordo-mavili kulübün asbaşkanı Ahmet Çubukçu, yaptığı açıklamada, herkesin bayramını kutlayarak, "Birlik beraberlik içinde nice bayramlar diliyorum. İnşallah Allah tekrarını nasip eder. Yeni bir sezon başlıyor. Trabzonspor camiasının kenetlendiği zaman başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Bu vesile ile tekrar herkesin bayramlarını kutluyorum." ifadelerini kullandı.