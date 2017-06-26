Tuna Yılmaz ciddi bir kaza atlattı
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TUNA YILMAZ CİDDİ BİR KAZA ATLATTI

Tuna Yılmaz ciddi bir kaza atlattı

Ankaragücü Basın Sözcüsü Tuna Yılmaz ve ailesi talihsiz bir kazayı atlattı.

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Ankaragücü Basın Sözcüsü Tuna Yılmaz ve ailesi ciddi bir kaza atlattı.

Ailesiyle beraber bayram yolculuğuna çıkan Yılmaz’ın kullandığı arabaya, kendini bilmez bir sürücünün sürat ile kullandığı aracın çarpması sonucu ciddi bir kaza meydana geldi.

Bu kazanın ardından Tuna Yılmaz ve ailesinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.  

Yılmaz ailesinin bulunduğu aracın ise kullanılamaz hale geldiği ve bakıma alındığı bildirildi.

Klasspor ailesi olarak Tuna Yılmaz ve ailesine, geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.
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