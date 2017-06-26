Demba Ba ve Sow kulüp kuruyor

Geçtiğimiz sezonu Spor Toto Süper Lig'de geçiren Demba Ba ve Moussa Sow, ABD'nin San Diego kentinde Eden Hazard'ın da ortakları arasında yer aldığı bir futbol kulübü kuruyor.

Senegalli yıldızlar Demba Ba ve Moussa Sow kulüp sahibi oluyor. Bugüne kadar aynı takımda oynamamalarına rağmen çok yakın arkadaş olan ikili, Chelsea'nin yıldızı Eden Hazard ve Crystal Palace'ın Fransız futbolcusu Yohan Cabaye ile ABD'de ortaklaşa kulüp kuracak.



Yapılan açıklamaya göre; dört futbol yıldızının San Diego'da kuracağı takım, 2018 sezonundan itibaren MLS'in bir alt ligi olan Kuzey Amerika Futbol Ligi'nde (NASL) mücadele edecek.



Henüz ismi ve logosu belli olmayan kulübün, önümüzdeki sezon ligin Batı Konferansı'ndaki 10. takım olarak yer alacağını duyuran NASL, 3,5 milyon nüfusa sahip olan ve 50 bin lisanslı futbolcuya ev sahipliği yapan San Diego'nun profesyonel futbol sahnesine çıkmasının önemine vurgu yaptı.



Lille'de bir dönem beraber oynayan Moussa Sow, Eden Hazard ve Yohan Cabaye gibi futbolcularla böyle bir yatırım yaptığı için heyecanlı olduğunu ifade eden Demba Ba, ''Hedefimiz başarı. Kulüp ve taraftarlarla elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Oyun için tutkulu ve kazanmayı seven rekabetçi futbolcuları kadromuza katmak istiyoruz. Tüm futbol kariyerim boyunca yarışmanın içindeydim. Bu ortamın bizim ve San Diego için iyi olacağını düşünüyorum. California eyaletinde yer alan diğer NASL takımlarıyla mücadele etmeyi hedefliyoruz, sonrasında da MLS takımlarıyla'' dedi ve yeni kuracakları kulüp hakkındaki görüşlerini dile getirdi.



NTV Spor