Gökhan İnler transferinde plan değişti
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GÖKHAN İNLER TRANSFERİNDE PLAN DEĞİŞTİ

Gökhan İnler transferinde plan değişti

Kartal’da geçtiğimiz sezon fazla forma şansı bulamayan ve bu nedenle birçok kulübün listesine giren Gökhan İnler’in, Trabzonspor’a transferi son dakikada suya düştü.

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Kartal’da geçtiğimiz sezon fazla forma şansı bulamayan ve bu nedenle birçok kulübün listesine giren Gökhan İnler’in, Trabzonspor’a transferi son dakikada suya düştü.
 
Bordo-mavili kulübün bir kaç gün önce Beşiktaş ile temas kurduğu fakat bu bölge için ilgilendiği başka oyunculardaki olumlu gelişmeler nedeniyle Gökhan İnler transferini rafa kaldırdığı öğrenildi.

Beşiktaş’ta yedek kaldığı için Karadeniz ekibine gitmeye sıcak bakan tecrübeli oyuncunun bu gelişmeler üzerine yurt dışından gelmesi muhtemel teklifleri beklediği ifade edildi.

(Milliyet)

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