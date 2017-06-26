DEMBA BA VE ATINÇ'IN KADERİ BELLİ OLDU

Sakatlık probleminden kurtulamayan Demba Ba ile yeni sözleşme imzalanmayacak. Atınç Nukan ise, hem maliyetinin düşüklüğü hem de altyapıdan yetişmiş olması nedeniyle kadroda tutulacak.

Beşiktaş’ta bu sezon kiralık olarak forma giyen oyunculardan Demba Ba ve Atınç Nukan’ın takımdaki kaderleri belli oldu.



Teknik direktör Şenol Güneş yönetim kuruluna verdiği raporda, koşulların uygun olması durumunda iki oyuncunun da takımda kalabileceğini ifade etti. Ancak futbolcuların maliyetlerini ve sağlık durumlarını inceleyen yönetim, Demba Ba ile yolların ayrılmasına, Atınç’ın kalmasına karar verdi.



BA 2 MAÇTA OYNADI



Siyah beyazlılar, sakatlık probleminden tam olarak kurtulamayan Ba ile yeni sözleşme imzalamayacak. Bonservisi Çin’in Shanhghai Shenhua takımında olan Senegalli forvet, bu sezon forma giydiği 2 maçta 1 gol attı. RB Leipzig’den kiralanan Atınç Nukan ise hem altyapıdan yetişmiş olması hem maliyetinin düşüklüğü hem de takımdaki diğer stoperler Milosevic, Petro Franco ve Mitrovic’in ayrılacak olmaları nedeniyle kadroda tutulacak. RB Leipzig’in Atınç’ı Beşiktaş’a yine bedelsiz olarak kiralaması bekleniyor. 23 yaşındaki futbolcu, siyah beyazlı formayla çıktığı 16 maçta 1 gol kaydetti.



(Hürriyet)



Batuhan Özdemir