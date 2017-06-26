Vainqueur transferinde Galatasaray'a rakip çıktı
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VAİNQUEUR TRANSFERİNDE GALATASARAY'A RAKİP ÇIKTI

Vainqueur transferinde Galatasaray'a rakip çıktı

Ligue 1 ekibi Nantes, Galatasaray'ın ön libero transferindeki hedefi William Vainqueur'ü kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

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2016-2017 sezonunu Marsilya'da kiralık geçiren ve gösterdiği performansla göz dolduran William Vainqueur'ün bonservisini elinde bulunduran Roma, Galatasaray'dan sonra Nantes'tan da teklif aldı.

L'Equipe gazetesinin haberine göre; altyapısından yetiştiği Nantes, teknik direktör Clauido Ranieri'nin isteği doğrultusunda Vainqueur'ü kadrosuna katmak istiyor.

28 yaşındaki futbolcuyu kadrolarına katmayı planladıklarını doğrulayan Nantes Başkanı Waldemar Kita, Galatasaray'ın Fransız orta sahaya yaptığı yıllık net 2.5 milyon Euro'luk ücreti karşılamalarının kendilerini zorlayacağının da altını çizdi.

Fransız ekibi genç futbolcusu Amine Harit'i Schalke 04'e 10 milyon Euro civarında bir ücrete satarsa, Vainqueur'e yaptığı teklifi iyileştirmeyi planlıyor.

KAYNAK: NTV Spor

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