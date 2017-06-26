Saman Ghoddos: "Galatasaray'dan korkmuyoruz"

“Hücum anlamında çok başarılıyız. Gücümüz, saldırgan futbol. Östersunds olarak Galatasaray’la oynayacağımız iki maça da büyük bir inançla çıkacağız"

Süper Lig’de geçen sezonu dördüncü sırada tamamlayan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’ne ikinci ön eleme turundan katılmaya hak kazanmıştı. Bu turda İsveç Ligi ekibi Östersunds ile eşleşen Sarı- Kırmızılılar, ilk maça 13 Temmuz’da deplasmanda, rövanşa ise 20 Temmuz’da çıkacak. Kuzey Avrupa ekibinin en önemli ismi konumunda bulunan takımın İran asıllı İsveçli golcüsü Saman Ghoddos, Galatasaray’la eşleşmelerinin ardından FANATİK’e konuştu. 23 yaşındaki futbolcu; menajeri Ferhat Çiftçi aracılığıyla yaptığı bildiride, önemli sözler sarf etti...



‘Duyunca inanamadım’



“Eşleşme öncesinde benim favorim tabii ki Galatasaray’dı. Çünkü listedeki rakiplerimiz arasında bana göre açık ara en iyi olan takım Galatasaray’dı. Hatta sadece eşleşmenin değil şu anki kupanın en iyisi bence onlar. Eşleşmelerin ardından bir gazeteci beri aradı ve rakibimizi söyledi. Galatasaray’ı duyunca, ‘Ne! Yalan söylüyorsun!’ dedim. İnanamadım.”



‘Keyif almaya çalışacağız’



“Türkiye Ligi’ni çok iyi biliyorum. Çok güçlü takımlara sahipler. Özellikte fırsat buldukça İstanbul derbilerini takip ediyorum. Çünkü bu maçlar müthiş atmosferlerde oynanıyor. Bir İstanbul derbisinde oynamak benim için büyük bir rüya gibi olurdu. Özellikle Galatasaray’la deplasmanda oynayacağımız maçlar bizim için çok geçecek. Ama biz kendi oyunumuzu oynayıp keyif almaya çalışacağız. Kimseden korkmuyoruz”



‘Defansif oynamak tarzımız değil’



“Hücum anlamında çok başarılıyız. Gücümüz, saldırgan futbol. Defansif oynamak genellikle bizim tarzımız değil. Biz, Östersunds olarak Galatasaray’la oynayacağımız iki maça da büyük bir inançla çıkacağız. Kesinlikle kolay olmayacak ama tur bizim olacak. Kendimize güveniyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapıp Galatasaray’ı geçmeye çalışacağız.”



‘Sneijder, Altın Top’u kazanmalıydı’



“Rakibimizin önemli yıldızları var. Wesley Sneijder, İnter’den beri benim favori oyuncularım arasındadır... İnter’de oynarken aday gösterildiği Altın Top’ukazanmayı hak etmişti.”



‘Türkiye’de oynamak isterim’



“Galatasaray çok büyük bir kulüp. Onlarla karşılaşacağımız için mutluyum. Birçok önemli kupalara sahipler. Umarım ben de bir gün Galatasaray gibi bir takımda forma giyer ve kupalar kazanırım. Türkiye çok güzel bir ülke. Yemeklerine bayılıyorum. Bir gün Türkiye’de forma giymek isterim.”



Batuhan Özdemir