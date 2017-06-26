Eskişehir Basket’te Ekrem Memnun dönemi
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ESKİŞEHİR BASKET’TE EKREM MEMNUN DÖNEMİ

Eskişehir Basket’te Ekrem Memnun dönemi

Eskişehir Basket’te başantrenörlük görevine Ekrem Memnun getirildi.

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekibi Eskişehir Basket’te başantrenörlük görevine Ekrem Memnun getirildi.

Kadın Milli Takımı’nı Avrupa 5.’si yapan tecrübeli koç, Eskişehir Basket ile kulüp takımlarına geri dönüş yaptı.

1996-2002 arasında Galatasaray Kadın Takımı’nı çalıştırmıştı. 2002’de Galatasaray’da Erman Kunter’in yardımcılığını yapan Memnun, Kosova’da Sigal Prishtina’nın başantrenörlüğü görevini üstlendi.

2005’te Oktay Mahmuti’nin Anadolu Efes’te yardımcısı olan Ekrem Memnun, 2008’te Darüşşafaka’yı çalıştırdı.

2012’de yeniden Galatasaray Kadın Takımı’nın başına geçen Ekrem Memnun son olarak A Milli Kadın Takımı’nın başantrenörlüğünü yaptı.

KAYNAK: Eurohoops

 

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