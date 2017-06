MANŞ DENİZİ’NDE UNVAN İÇİN YÜZECEK

Manş Denizi’ni yüzerek geçmek amacıyla kurulan 6 kişilik İnebolu İstiklal Manş Yüzme Takımı üyesi 63 yaşındaki Hasan Heke, tatil için geldiği İnebolu’da antrenmanlarına devam ediyor.

Atlas Okyanusu’nun İngiltere ile Fransa’yı birbirinden ayıran kolu Manş Denizi’ni yüzerek geçmek amacıyla kurulan 6 kişilik İnebolu İstiklal Manş Yüzme Takımı üyesi 63 yaşındaki Hasan Heke, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Manş Denizi’ni geçmek amacıyla geçen yıl kurulan İnebolu İstiklal Manş Yüzme Takımı’nda Hasan Heke’nin yanı sıra Erhan Gelgit, Ahmet Tekkeşin, Şahin Karakuş, eşi Kadriye Karakuş ve Samet Yılmazer bulunuyor. Takımın antrenörlüğünü ise Kamil Resa Alsaran yapıyor.



Heke, tatil için geldiği memleketi Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde de her gece denizde yüzerek antrenmanlarını aksatmıyor. İnebolu Belediyesinin sponsorluğunda eylül ayında İngiltere’ye giderek Manş Denizi’ni geçmek için takımla birlikte suya girecek Heke, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul’da yaşadığını, antrenman amacıyla her gece denizde yüzdüğünü söyledi. Antrenmanlarını aksatmamak için İnebolu’da da gece yüzmelerine devam ettiğini dile getiren Heke, "Manş Denizi’nde saat 22.00 sıralarında yüzmeye başlayacağız. O yüzden yüzme antrenmanlarını geceleri yapıyorum. Her gece 1,5 saatte 2-2,5 kilometre yüzüyorum." dedi.



İnebolu’nun Türkiye’nin istiklal madalyalı tek ilçesi olması dolayısıyla takımlarının adını "İnebolu İstiklal Manş Yüzme Takımı" koyduklarını belirten Heke, şunları kaydetti:



"Manş Denizi’ni geçen en yaşlı Türk unvanını kazanmayı amaçlıyorum. İnşallah 1 Eylül’de takım olarak İngiltere’ye uçacağız. Tüm işlemlerimizi tamamladık, gerekli izinlerimizi aldık. İngiltere’nin güneyinden Fransa’nın kuzeyine doğru yüzerek Manş Denizi’ni geçmeyi hedefliyoruz. İki yaka arasındaki uzaklık normalde 40 kilometre ama sudaki akıntılar nedeniyle yüzme mesafemizin 55-60 kilometreyi bulacağını tahmin ediyoruz."

Onur Güler

