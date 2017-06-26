PANATHİNAİKOS, STEPHANE LASME’Yİ İSTİYOR

Yunanistan Ligi şampiyonu Panathinaikos, Galatasaray'ın eski yıldızı Stephane Lasme ile anlaşmak üzere...

Yunanistan Ligi şampiyonu Panathinaikos, önümüzdeki sezonun kadrosunu oluşturmaya devam ediyor. Kenny Gabriel ile anlaşan Yoncalar, eski Galatasaraylı Stephane Lasme ile anlaşmak üzere...



SDNA’nın haberine göre; Mike James ve James Gist’i kadrosunda tutmak isteyen Panathinaikos’un coach Xavi Pascual’in transfer listesinde yer alan Stephane Lasme’yi renklerine bağlaması an meselesi… Galatasaray Odeabank ile Eurocup kazandıktan sonra yasaklı madde kullandığı tespit edilen Gabonlu pivot, uzun bir süre basketboldan ayrı kalmıştı. Haberde Lasme ile Türk ekiplerinin de ilgilendiği bir detay olarak belirtildi.



35 yaşındaki oyuncu, son olarak NBA Gelişim Ligi ekiplerinden Texas Legends’ta oynadı. Gabonlu yıldız burada 11.8 sayı ve 7 ribaund ortalamaları yakaladı.



KAYNAK: basketball.com.tr





Onur Güler

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