Hakan Çalhanoğlu, Milan ile görüşüyor
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HAKAN ÇALHANOĞLU, MİLAN İLE GÖRÜŞÜYOR

Hakan Çalhanoğlu, Milan ile görüşüyor

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri, Alman basınına yaptığı açıklamada, İtalyan ekibi Milan ile görüştüklerini duyurdu.

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Avrupa futbolunda transferler art arda gerçekleşirken, sürpriz bir gelişme yaşandı.

Kariyerini Almanya Bundesliga takımı Bayer Leverkusen'de sürdüren Hakan Çalhanoğlu'nun, İtalyan kulübü AC Milan ile görüştüğü ortaya çıktı.

Alman basınına konuşan milli futbolcunun menajeri Bektaş Demirtaş, yıldız futbolcunun Çizme devine transfer olabileceğini açıkladı. Demirtaş, "Milan, Avrupa'nın en büyük kulüplerinden bir tanesi. Şu anda yetkililerle görüşme halindeyiz. Fakat daha fazla detay veremem, tüm söyleyeceklerim bu kadar" ifadelerini kullandı.

Cezası bitti

Futbol yaşantısının başlarında Trabzonspor ile ön sözleşme imzalamasına rağmen Hamburg'a transfer olan Hakan, 2 Şubat tarihinde CAS'ın FIFA'nın kararını onamasıyla 4 ay futboldan men edilmiş ve sezonu kapatmıştı. Milli futbolcunun cezası 3 Haziran itibariyle sona erdi.

Öte yandan yakın zamanda Alman medyasında, Hakan Çalhanoğlu'na iyi bir teklif gelmesi halinde Leverkusen'in transfere engel olmayacağı ileri sürülmüştü.

 

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