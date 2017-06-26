CRYSTAL PALACE'IN YENİ HOCASI FRANK DE BOER

İngiltere Premier Lig takımı Crystal Palace, teknik direktörlüğe Frank de Boer'u getirdi.

İngiltere Premier Lig takımı Crystal Palace'ın yeni teknik direktörü resmen belli oldu.



Londra temsilcisi, Sam Allardyce'tan sonra takımın başına Frank de Boer'un getirildiğini açıkladı.



İngiliz kulübü, Hollandalı teknik adam ile 3 senelik sözleşme imzaladı.



Daha önce Ajax ve Inter'de görev yapan 47 yaşındaki çalıştırıcı, "Gerçekten heyecanlıyım. Böylesine bir tarihi olan ve tüm dünyada bilinen bir takımda görev alacak olmak gurur verici. Sezonun başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.



Frank de Boer, futbolculuk döneminde ülkemizde Galatasaray forması da giymişti.

Onur Güler

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