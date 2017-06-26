ADANA DEMİR'DEN SAVUNMAYA TAKVİYE

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Bucaspor'la sözleşmesi sona eren savunma oyuncusu Adil Demirbağ'ı kadrosuna kattı.

Adil Demirbağ, Aytaç Durak Tesisleri'nde düzenlenen ve sportif direktör Gürcan Aday ile muhasip üye Levent Duyuler'in de katıldığı törende, kendisini 3 yıllığına Adana Demirspor'a bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

İmza töreninin ardından açıklamada bulunan 19 yaşındaki Adil Demirbağ, birçok takımın kendisini transfer etmek istediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl Atletico Madrid, Roda ve Standard Liege kulüpleri beni çok istemişti ama Bucaspor bırakmamıştı. Sözleşmem sona erdikten sonra Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig'deki birçok takım da beni kadrosuna katmak istedi. Adana Demirspor bu konuda en hızlı davranan kulüp oldu. O kadar hızlı davrandı ki bayramın 2. günü Adana'ya geldim ve sözleşmeyi imzaladım. Transferim konusunda başkanım ve teknik direktörüm bana yoğun ilgi gösterdi. Onlara çok teşekkür ediyorum. Taraftar için çok şey söylemeye gerek yok. Bu ligin üstünde olduğunu herkes biliyor ve ben de bu bilinçle onlara layık olmaya çalışacağım."