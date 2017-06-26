USTA'NIN 4. TRANSFER DÖNEMİ

Spor Toto Süper Lig'de, her sezon şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, 2010-11 sezonundan bu yana oyuncu sirkülasyonu yaşayan kulüpler arasında ilk sırada yer alıyor. Bordo-mavililer transferde geçmişin izlerini silmek istiyor.

1984 yılından bu yana şampiyonluk hasreti yaşayan Trabzonspor, yaptığı transferlerle lig şampiyonu olamadı ama son dönemlerde yaptığı transferlerle transfer şampiyonu oldu. Bordo-mavili kulüp, 3 Temmuz Şike sürecinin ardından 120 oyuncu kadrosunda bulundururken 95 ile yollarını ayırdı. Söz konusu dönemler içinde ise Sadri Şener, İbrahim Hacıosmanoğlu ve mevcut başkan Muharrem Usta görev aldı. Şenol Güneş, Tolunay Kafkas, Mustafa Akçay, Hami Mandıralı, Vahid Halilhodziç, Ersun Yanal ve Shota Arveladze gibi teknik adamlarda transfer dönemlerini gören hocalar oldu.

6 sezonda 130 milyon Euro

Son yıllarda transferler için yaptığı harcamalarda mali açıdan sıkıntılı bir süreçten geçen Trabzonspor, 6 sezonda futbolcu bonservisleri için yaklaşık 130 milyon Euro ödedi. Bordo-mavili kulüp 2011-2012 sezonundan bugüne transfer ettiği bazı oyuncularla yola devam ederken, bazılarıyla ise yollarını ayırdı.

Onur 3 bin 463 gündür Trabzonspor'da

Trabzonspor Kaptanı Onur Recep Kıvrak, 2007-2008 sezonundan beri bordo-mavili formayı giyiyor. 10 sezondur Karadeniz ekibinde yer alan Onur, takımın en sadık oyuncusu oldu. Milli kaleci 3 bin 463 gündür Trabzonspor forması giyiyor. Bordo-mavililerin 3 Temmuz "futbolda şike" davasına konu olan 2010-2011 sezonundan bugüne kadar birçok futbolcu kulüpten ayrılırken, Onur Recep Kıvrak takımdaki konumunu korudu.

Muharrem Usta 17 oyuncu transfer etti

Trabzonspor'da 5-6 Aralık 2015 tarihinde yapılan kongrede başkanlığa gelen Muharrem Usta, 1 yılı aşan 421 günlük görev süresi boyunca 4'ü yerli, 13'i yabancı olmak üzere 17 transfere imza attı.

Muharrem Usta, 4. transfer dönemini geçiriyor

Muharrem Usta, göreve geldiği günden itibaren bordo-mavili kulüpte 4 transfer dönemi geçirdi. İlk döneminde 1461 Trabzon'dan Akakpo, Gaziantepspor'dan Muhammet Demir ve Akhisar Belediyespor'dan Güray Vural'ı transfer eden Usta, yaz transfer döneminde ise 1 kiralık olmak üzere 7 oyuncu transfer etti. Bero, Ibanez, Castillo, Onazi, Durica, Sheidaev ve Suk gibi oyuncuları transfer eden Karadeniz ekibi, kış transfer döneminde ise Pereira, Mas, Medjani, Olcay ve Rodallega isimleri kadrosuna kattı. Usta, 50'ncı yıl kadrosu için çalışmalarını sürdürürken şimdiye dek Theo Bongonda ve Kamil Ahmet Çörekçi transferlerini gerçekleştirdi.