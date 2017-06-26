Valbuena'dan veda paylaşımı
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VALBUENA'DAN VEDA PAYLAŞIMI

Valbuena'dan veda paylaşımı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Matiheu Valbuena, sosyal medya hesabından bir veda mesajı yayımladı.

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Matiheu Valbuena, sosyal medya hesabından bir veda mesajı yayımladı.

Tecrübeli futbolcu veda yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Bildiğiniz koşullarda Lyon'a gelmiştim. Ve ilk sezonum kolay değildi. Ancak çok çalışarak bu 2 yıl boyunca en güzel maceralarımı yaşadım. Mükemmel hatıralar ve mutlulukla görevimi tamamlayarak bugün ayrılıyorum. Bu iki sezon boyunca mükemmel rastlantılar ve unutulmaz anlar yaşadım. Bu şehirde bu stadyumda ve muhteşem atmosferde çok güzel anlar yaşadım. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Onun güveni benim bu sezon en iyi şekilde oynamamı sağladı. Aynı zamanda tüm bu anları yaşadığım takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. İyi ve kötü zamanlarda beni destekleyenler teşekkür ederim. Desteğiniz olmasaydı bu tecrübeler aynı güzellikte olmazdı ve bunun için sizlere teşekkür ediyorum. Her zaman kalbimde olacaksınız. Bu güçlü hatıraları unutmayacağım ve Lyon forması altındaki olağanüstü alkışı da asla unutmayacağım. Gelecekte hepinize en iyilerini dilerim. Kariyerimin yeni sayfası ve Fenerbahçe için heyecanlıyım. Futbol ülkesi olan Türkiye'de olduğum sürece beni destekleyeceğinizden eminim.".

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