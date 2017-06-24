PORTEKİZ LİDER TAMAMLADI

Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Konfederasyon Kupası'nda heyecan sürüyor.



A Grubu son maçında Yeni Zelanda ile Portekiz karşı karşıya geldi.

Rusya'nın Saint Petersburg kentindeki Krestovskyi Stadı'nda Yeni Zelanda ile karşılaşan Portekiz, 33. dakikada kaptan Cristiano Ronaldo'nun penaltıdan, dört dakika sonra da Bernardo Silva'nın attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Karşılaşmanın son 10 dakikasında Andre Silva ve Nani'nin golleriyle farkı açan Portekiz, rakibini 4-0 yenerek üç puana uzandı.

İlk maçında Meksika ile 2-2 berabere kalan son Avrupa şampiyonu Portekiz, Rusya ve Yeni Zelanda karşısında aldığı galibiyetlerle puanını 7'ye çıkardı ve grup lideri olarak adını yarı finale yazdırdı.

Konfederasyonlar Kupası'nda ikinci kez rakip fileleri havalandıran Ronaldo, 2017 yılında Real Madrid ve Portekiz Milli Takımı'yla çıktığı 33 maçta 33. golünü kaydetti. 32 yaşındaki futbolcu, milli takımdaki gol sayısını ise 75'e çıkardı.