Bursaspor, Simon Falette'yi istiyor
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BURSASPOR, SİMON FALETTE'Yİ İSTİYOR

Bursaspor, Simon Falette'yi istiyor

Bursaspor'da, teknik direktör Paul Le Guen'in alınmasını istediği Fransız stoper ortaya çıktı.  Fransa'nın FC Metz takımında oynayan Simon Falette olduğu öğrenildi.

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Bursaspor'un çiçeği burnunda teknik direktörü Le Guen'in, Fransa'nın FC Metz takımında oynayan Simon Falette'nin adını yeşil-beyazlı yönetime verdiği öğrenildi.

25 yaşındaki Fransız Guyanası asıllı siyahî stoperin, kulübüyle sözleşmesi 2019'a kadar sürmesine rağmen, Le Guen faktörü nedeniyle bu transferin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu bildirildi.

Geçen sezon 3 gol attı

Metz'de, geride kalan sezonda 35 maçın hepsinde 11'de başlayan 1,84 boyundaki istikrarlı futbolcu Simon Falette, stoper olmasına karşın, 3 gol ve 2 asiste imza attı.

Sol stoperin ilk adayı

Simon'un, hava toplarında etkili, ilk müdahalelerde başarılı ve hızlı bir stoper olduğu vurgulandı.

Bu sezon 2 stoper alacak olan ve 29 yaşındaki Fransız stoper Paul Baysse ile anlaşma yolunda ilerleyen Timsah'ın, sol stoper mevkii için Kasımpaşalı Titi'nin taliplerinin çoğalması

üzerine solak Falette'yi, Le Guen'in isteğiyle, sol stoper listesinin ilk sırasına yazdığı belirtildi.

Kulüp kariyerinde 173 maçta 9 gol ve 2 asist üreten Fransız savunmacının piyasaya değeri 3 milyon Euro olduğu, ancak bu rakamın Fransız teknik adamın bireysel ilişkileriyle makul ölçülere çekilebileceği iddia edildi. 

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