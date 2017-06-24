Altınordu'da Hüseyin Eroğlu iddialı
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ALTINORDU'DA HÜSEYİN EROĞLU İDDİALI

Altınordu'da Hüseyin Eroğlu iddialı

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, yeni sezonda zirveyi hedefleyeceklerini söyledi.

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Geçen sezon play off biletini averajla kaçırdıklarını hatırlatan Hüseyin Eroğlu, gösterdikleri performansla çıtayı yükselttiklerini ifade ederek, "Altınordu taraftarı sabırsızlıkla yeni sezonu bekliyor. Yarıda kalmış bir işimiz var, önümüzdeki yıl bunu tamamlayacağız. Hedefimiz zirvede yer alıp Süper Lig'e yükselmek. Bunu başaracağımıza inanıyoruz" dedi.

Transferde çalışmaların yavaş ilerlediğini, ancak doğru politika izlediklerini belirten Eroğlu, "İç transferde ilk olarak Serkan'la anlaştık, önümüzdeki hafta iç transferi bitirip dış transfere yöneleceğiz. Yapacağımız 3-4 takviye bizim sorunumuzu çözecek. Geçen sezon kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ligde İzmir'i temsil eden tek takımız. Beklentiler yükseldi, başarılı olmak zorundayız. Kadro kalitemizi koruyup, yapılacak transferlerle bu işi başaracağız" diye konuştu.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

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