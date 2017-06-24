Dursun Özbek’ten bayram mesajı
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DURSUN ÖZBEK’TEN BAYRAM MESAJI

Dursun Özbek’ten bayram mesajı

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı.

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, tüm Galatasaraylılar'ın Ramazan Bayramı'nı resmi internet sitesinden bir yazıyla kutladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde Dursun Özbek imzasıyla yer alan mesajda, "Değerli Galatasaraylılar, camiamızın, Türk ve İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlarım. Bu Ramazan Bayramı’nın tüm ailelerde olduğu gibi büyük Galatasaray ailesinde de herkesin birbiriyle kucaklaştığı kardeşlik ortamında geçmesini temenni eder, sağlıklı ve huzurlu bir bayram dilerim." ifadeleri kullanıldı.

 

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