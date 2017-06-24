PEPE TRANSFERİNDE QUARESMA DEVREDE!

Beşiktaş defansa yapılacak takviye için kolları sıvarken, Real Madrid'den ayrılan Pepe için son görüşmelerde son noktaya gelindi.

Siyah beyazlı kulübün teklifine sıcak bakan Portekizli yıldız, Beşiktaş'la ilgili bilgileri ise yakın arkadaşı Ricardo Quaresma'dan alıyor.



Pepe'nin, yakın arkadaşı Quaresma'dan Beşiktaş ve İstanbul'la ilgili geniş bilgiler aldığı ve kararında bu detayların etkili olduğu belirtildi.



Pepe konusunda yapılacak son görüşmenin ayrıntıları beklenirken, Marcelo için Lyon ile yapılan görüşmelerde şu ana kadar sonuç alınamadı.



Marcelo'nun takımda kalmasının kesinleşmesinin ardından, transferin defans kısmı tamamlanmış olacak.



Yeni sezon için yapılacak kamp çalışmalarında transferlerin yetişmesi için yoğun çaba harcayan yönetim, bir kanat bir de forvet transferi gerçekleştirecek.



Abuobakar konusunda şu ana kadar yapılan temaslarda istediğini elde edemeyen yönetim, yeni isimlere yönelebilir. Listesinde birçok isim bulunduran Beşiktaş'ta Kamerunlu yıldızın durumu belli olduktan sonra harekete geçilecek.

Bora Aslan