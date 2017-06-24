Ekrem Memnun: "Hedeflere tutunduk"

Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun, hedeflerine tutunarak Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı kazandıklarını söyledi.

Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun, hedeflerine tutunarak Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı kazandıklarını söyledi.



Çek Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde düzenlenen Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda klasman mücadelesinde karşılaştığı Slovakya'yı 72-56 yenerek, önümüzdeki yıl düzenlenecek Dünya Kadınlar Basketbol Şampiyonası'na katılmayı garantileyen Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın başantrenörü Ekrem Memnun, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada çeyrek finali kaybettikten sonra maç kazanmanın zor olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Birincisi büyük bir hayal kırıklığı yaşadık. Sporda yenilmek var ama biz Yunanistan maçında oyunumuzu oynayamadık. Turnuvada genelde iyi basketbol oynadık. Enerjimiz ve keyfimiz yerindeydi. Maalesef 10 dakikalık mental çöküşümüz Yunanistan maçında bize pahalıya patladı. Ayağa kalkmasını bildik. Tecrübeli ve onurlu oyuncularımız var. Büyük bir moral bozukluğundan sonra ayağa kalkıp hedefe tutunduk. Birbirimize sarıldık. Rakiple ilgili fazla konuşmadık. Yaralarımızı sarmak için konuştuk. Çeyrek final maçını kaybettikten sonra böyle bir karşılaşmayı kazanmak kolay değil. Önümüze bakacağız artık. Hedefimize tutunduk ve Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı kazandık. Formalite maçına çıkacağız yarın Letonya'yla. Umut ediyorum ki Bahar Çağlar'ın durumu da çok iyidir. Bizi destekleyen herkese teşekkür ederim."



Yenilenme sürecinde olduklarını da vurgulayan Memnun, "Yeni oyuncular geliyor. Yenilenirken yarışların dışında kalmak istemiyoruz. Dünya Şampiyonasına daha iyi hazırlanacağız. Oyuncuların gelişimi ile ilgili çeşitli programları var federasyonun. Atletik performansla ilgili bir çalışma başlattık. Sene içinde oyuncuları daha çok takip edeceğiz. Kuvvet ve atletizm sorunu yaşıyoruz. Mutlaka önümüzdeki dönemde altyapıda bu sorunu kaldıracağız. Daha hızlı oynamak istiyoruz. İyi basketbol oynayacağız" diye konuştu.



ŞAZİYE İVEGİN ÜNER: "DÜNYA ŞAMPİYONASINA KATILMA HAKKINI GÜZEL BİR MAÇ ÇIKARARAK KAZANDIK"



Takım kaptanı Şaziye İvegin Üner, Dünya Şampiyonasına katılma hakkını güzel bir maç çıkararak kazandıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:



"Bugün işimiz daha zordu. Bir önceki maçı istemediğimiz şekilde kaybettik. Bugün kazanmak zorundaydık. Dünya Kupası'na gitmek bizim ilk hedeflerimizdendi. Daha sonra madalya istedik ama bunu beceremedik. Bugün Dünya Şampiyonasına katılma hakkını güzel bir maç çıkararak kazandık. Bütün ekibimizin eline sağlık."

Dünya Şampiyonası'na hazırlanmak için uzun zamanları olacağını vurgulayan Şaziye, "Buraya 1-1,5 ayda hazırlandık, ama o şampiyona için 3 aylık süremiz olacak. İnşallah orada bayrağımızı istediğimiz yerde dalgalandıracağız" dedi.



AYŞE CORA: "DÜNYA ŞAMPİYONASINI HAK EDİYORDUK, HAK ETTİĞİMİZ ŞEYE ULAŞTIĞIMIZ İÇİN DE MUTLUYUZ"



Ayşe Cora, iyi bir takım olduklarını söyleyerek, "Kötü kaybettiğimiz bir maçtan sonra burada galibiyet almak Dünya Şampiyonası ve takım karakteri açımızdan çok önemliydi. Bu tür mağlubiyetlerden sonra geri dönüş zor oluyor ama biz gerçekten iyi bir takımız. Karakterli bir ekibiz. Dünya Şampiyonasını hak ediyorduk, hak ettiğimiz şeye ulaştığımız için de mutluyuz" ifadesini kullandı.



OLCAY ÇAKIR TURGUT: "BÜTÜN GÜCÜMÜZÜ TOPARLADIK"



Olcay Çakır Turgut da çok önemli bir maç oynadıklarını ifade ederek, "Dünya Şampiyonasına katılmamız için bu maçı mutlaka kazanmamız gerekiyordu. Bütün gücümüzü toparladık. Çok kötü bir maç kaybetmiştik. Buradan kalkmak çok zor bir şeydi ve takım olarak bunu başardık. Buraya gelen ve bize destek olan tüm taraftarımıza teşekkür ediyorum. Ailelerimiz de burada bize destek olduğu için ayrıca mutluyuz. Dünya Şampiyonasına katılacak 6 takım arasında olmak Türkiye için önemli bir şey. Burada ismimizi duyurmamız gerektiğine inanıyorum. Dünya Şampiyonasında da elimizden geleni yapacağız. Yarın da 5'incilik ve 6'ncılık maçına çıkacağız, bu da sıralama için önemli" şeklinde konuştu.



ALBEN: "BUGÜN MAÇ SAATİNE KADAR SURATLAR HEP DÜŞÜKTÜ"



Işıl Alben ise kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, şunları söyledi: "Şu anda çok mutluyuz. Yunanistan maçında kazanmayı istedik ama bunu sahaya güzel yansıtamadık. Bizim de çok üzüldüğümüz, bize yakışmayan bir sonuç aldık. Oradan kalkıp bu maçta oynamak da psikolojik açıdan zor ama takım olarak birlik olduk ve bunu aştık. Çok çok önemli bir maçtı. İstikrarlı bir takımımız var. Bunu devam ettirmek için Dünya Şampiyonasına mutlaka gitmemiz gerekiyordu. İyi mücadele oldu, güzel sonuç oldu. Biz de oynarken çok keyif aldık. Kazandığımız için çok mutluyuz. Bugün maç saatine kadar suratlar hep düşüktü. Sahaya çıktığımız zaman kendi kendimize konuştuk, Ekrem ağabey de anlattı bize. Sonuçta bütün sene boyunca emek veriyorsunuz. Çok uzun bir kamp süresi de geçirdik. Kazanmak zorunda olduğumuzun farkındaydık. Ülkemize yakışan şekilde de mücadele etmemiz gerektiğinin farkındaydık. Ay-yıldız olunca zaten maçlara motive olmak çok zor olmuyor."



Caner Kolağasıgil

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