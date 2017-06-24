AVRUPA ATLETİZM SÜPER LİGİ'NE BİR ADIM KALDI

İkinci günde 21 yarışmanın 11'inde podyum gören Türkiye, liderliği son yarışta kaçırdı. Milliler, Süper Lig için büyük bir şans yakaladı.

AVRUPA Takımlar Kupası 1'inci Lig mücadelesinde A Milli Takım çok başarılı bir günü geride bıraktı. İkinci günde 21 yarışmanın 11'inde podyum gören Türkiye, liderliği son yarışta kaçırdı. Milliler, Süper Lig için büyük bir şans yakaladı.



2014'te Avrupa Takımlar Şampiyonası'nda 1'inci Lig'e düşen Türkiye, yeniden Süper Lig'e dönme yolunda büyük bir fırsat yakaladı. Finlandiya'nın Vaasa kentindeki Avrupa Takımlar Şampiyonası 1'inci Lig müsabakalarının ikinci gününde 171 puan toplayan Türkiye, 12 takım arasında İsviçre'nin ardından ikinci sırayı aldı.



İkinci günde yapılan 21 branşın 11'inde ilk üç arasında yer alan milli atletler çok başarılı bir performans sergilerken, liderlik günün sonundaki 4x100 yarışıyla el değiştirdi. Bu yarışı İsviçre kazanırken, Türkiye 9. olunca aradaki fark kapandı ve 175 puana ulaşan İsviçre öne geçti. Buna karşın günü 171 puanla ikinci sırada noktalan Türkiye, ilk üçte yer alıp Süper Lig'e yükselme şansını hayli artırdı.



Yarışmalarda Kıvılcım Kaya-Salman çekiç atmada 69.75, Ali Kaya da 5000 metrede 13:36.75'lik dereceleriyle birinci oldular. Ali Kaya, aynı zamanda 5000 metredeki şampiyona rekorunu da ele geçirdi.



ÇİNTİMAR: "BAYRAM HEDİYESİ VERECEĞİZ"



TAF Başkanı Fatih Çintimar, günün sonundaki iki müsabakada dünya lideri Eda Tuğsuz'un son atışta geçilmesi ve 4x100 bayrak takımının istediği sonucu alamamasına karşın topladıkları puanla iyi bir iş çıkardıklarını söyledi. Çintimar şöyle konuştu: "Günün sonunda yaşadığımız şanssızlığa karşın hala şampiyonluk için iddialıyız. Son gündeki yarışmalarda İsviçre'yi geçip şampiyon olarak Süper Lig'e gideceğiz ve ülkemize Ramazan Bayramı hediyesi vereceğiz. Çocuklarımızın hepsini kutluyorum. Harika yarıştılar. Onlarla gurur duyuyorum."



Milli Takım'da ikinci gün müsabakalarında yarışan atletlerin aldıkları puanlar şöyle:



12 puan

Kıvılcım Kaya - çekiç atma

Ali Kaya - 5000 metre

11 puan

Emre Zafer Barnes - 100m

Batuhan Altıntaş - 400m

Levent Ateş - 1500m

Yasmani Copello Escobar - 400 engelli

Eşref Apak - çekiç atma

Osman Can Özdeveci - gülle atma

Eda Tuğsuz - cirit atma

10 puan

Tuğba Güvenç - 3000m su engelli

Özlem Kaya - 3000 metre

9 puan

Buse Arıkazan - sırıkla atlama

8 puan

Alperen Acet - Yüksek atlama

6 puan

Milli Takım - 4×100 kadınlar

Alper Kulaksız - Uzun atlama

Elif Yıldırım-Gören - 400m engelli

Mizgin Ay - 100 metre

4 puan

Milli Takım - 4×100 erkekler

Tuğba Danışmaz - Üç adım atlama

2 puan

Emel Şanlı - 400 metre

Puansız (diskalifiye)

Meryem Akdağ - 800 metre



ERCAN ATA / VAASA,(DHA)





Onur Güler

ETİKETLER