OĞUZHAN'A FRANSA'DAN TALİP!

Avrupa'dan birçok kulüp Beşiktaş'ın kaptanı Oğuzhan Özyakup'u takip ediyor. En ciddi tekliflerden birini yapan Roma'dan sonra şimdi de Marsilya'nın Oğuzhan için masaya oturacağı belirtiliyor.

Roma'nın Beşiktaşlı oyuncuya ilgisinin sürdüğü öğrenildi. İtalyan ekibinin yeni sportif direktörü Monchi’nin transfer listesinde olduğu öğrenilen Oğuzhan için 9 milyon Avro'luk teklifin hala masada olduğu belirtildi.



Beşiktaş'ın milli futbolcu için istediği rakam ise 12 milyon Avro.



İspanyol kulübü Sevilla ile Premier Lig'den bazı ekiplerle de adı anılan Oğuzhan için son talip Fransa'dan çıktı.



Fransız medyasında yer alan habere göre, Marsilya transfer teklifi için Oğuzhan’ın menajerleriyle masaya oturacak.



Teknik direktör Şenol Güneş ise yıldız futbolcuyu takımda tutmak istiyor. Saha içi liderliğiyle ikinci şampiyonluğa önemli katkı yapan Oğuzhan, geçen sezon 40 maçta 5 gol atmış, 10 gol pası vermişti.