USTA, KUCKA İÇİN İTALYA'YA GİDİYOR

Muharrem Usta, Kucka'nın transferi için İtalya'ya gidiyor Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, İtalya'da geçtiğimiz aylarda Milan Kulübü'nü satına alan Çinli yatırımcılarla görüşecek ve Juraj Kucka transferini bitirmeye çalışacak.

İtalya'nın dev kulübü AC Milan, Çinli yatırımcıların satın almasının ardından yeniden yapılanmaya giden Milano kulübü, transferde en hareketlilik yaşayan kulüplerin başında geliyor.

Bir yandan yeni transferler yaparak ses getirmek isteyen Milan, diğer taraftan ise elinden çıkarmak istediği oyuncularla ilgili görüşmelerini yürütüyor.

Juraj Kucka transferinde Slovak oyuncusu Jan Durica'nın desteği ile önemli bir mesafe alan Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, birkaç gün içinde İtalya'da Milan Kulübü'nü satın alan Çinli yatırımcılarla bir araya gelecek.

Kucka'nın bonservisinin yüksek olmasına rağmen pazarlıkları satın alma opsiyonu üzerinde yapacak olan Karadeniz ekibi, orta saha oyuncusunu kiralık olarak gelecek sezon takım kadrosuna katmayı hedefliyor.

Başkan Muharrem Usta'nın Çinli yatırımcıları ikna etmesinin ardından oyuncuyla bir araya gelerek transferi sonuçlandırması bekleniyor.

Usta'nın, İtalya'da gündemde olan bazı oyuncularla ilgili de nabız yoklayacağı öğrenildi.