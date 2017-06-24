GALATASARAY'DA YENİ HEDEF CORCHİA

Galatasaray, sağ bek transferi için yeni bir isimi gündemine aldı. Lille forması giyen Sebastien Corchia için girişimlere başlandı.

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda sağ beke yapılacak takviyeyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

Ajax'tan Tete ile anlaşamayan Galatasaray, gündemine Sebastien Corchia'yı aldı. Sarı-kırmızılılar, Lille takımında forma giyen Corchia için temaslara başladı.

Mukavelesi sezon sonunda bitecek 26 yaşındaki futbolcunun kulübüne 3 milyon Avro önerildi. Lille Kulübü’nün 4 milyon Avro istediği ve taraflar arasında pazarlıkların sürdüğü öğrenildi.

2014 yılından bu yana Lille forması giyen Sebastien Corchia, istikrarlı oyunuyla dikkat çekiyor. Bu sezon 42 resmi maçta görev yapan sağ kanat oyuncusu 2 gol attı, 4 gol pası verdi.