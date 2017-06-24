Bakan Kılıç, Samsun'da tesisleri inceledi
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BAKAN KILIÇ, SAMSUN'DA TESİSLERİ İNCELEDİ

Bakan Kılıç, Samsun'da tesisleri inceledi

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Samsun'da düzenlenecek 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nın yapılacağı tesisleri inceledi.

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Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Samsun'da düzenlenecek 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nın yapılacağı tesisleri inceledi.

Bakan Kılıç, 18-30 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları öncesinde Samsun'da yapımı tamamlanan ve çevre düzenlemesi devam eden tesisleri gezdi.

Batıpark dolgu sahasındaki okçuluk, bowling ve buz pateni tesislerini inceleyen Kılıç, bowling salonunda deneme atışı da yaptı.

Bir süre burada vakit geçiren Kılıç, daha sonra atıcılık tesisleri ile yeni 19 Mayıs Stadı'nda da incelemelerde bulundu.

Tesislerin son durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Bakan Kılıç, çalışmaların bir an önce bitirilmesi talimatını verdi.

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