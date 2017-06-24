Lens'in alternatifi Gil Dias
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LENS'İN ALTERNATİFİ GİL DİAS

Lens'in alternatifi Gil Dias

Transferde bekleme dönemine giren Fenerbahçe, Jeremain Lens konusunda ilerleme sağlayamadı. Girişimlerin olumsuz sonuçlanması halinde 20 yaşındaki Gil Dias için Monaco ile masaya oturulacak.  

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Transferde bekleme dönemine giren Fenerbahçe, Jeremain Lens konusunda ilerleme sağlayamadı. Girişimlerin olumsuz sonuçlanması halinde 20 yaşındaki Gil Dias için Monaco ile masaya oturulacak.  

Transfere hareketli başlayan Fenerbahçe, finansal olarak dikkatli davranmak zorunda. Bu doğrultuda Jeremain Lens'e teklifini ileten sarı-lacivertliler, transferde aceleci davranmıyor. 

Geçen sezon kiralık olarak sarı-lacivertli formayı giyen Hollandalı kanat oyuncusu, önerilen parayı düşük buldu. 38 maçta forma giyen Lens, 5 gol atmış, 17 golün pasını vermişti.

Lens ile anlaşma sağlanamazsa Fenerbahça geleceğin yıldızlarından biri olarak gösterilen Gil Dias'a yönelecek. Sarı-lacivertlilerin Gil ve kulübü Monaco ile temasa geçtiği belirtiliyor. 

Geçen sezon Rio Ave'de kiralık olarak forma giyen 20 yaşındaki oyuncu, Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim'in kararını bekliyor.

Diğer yandan Fenerbahçe Gregory Van der Wiel sorununu da aşamadı. Yaklaşık 6 aydır takım arayan Hollandalı sağ bek, istediği sonucu alamadı. 

Sezon başı kampı için Türkiye’ye dönmek istediğini ileten Van der Wiel'in, Teknik Direktör Aykut Kocaman'la son bir görüşme yapması bekleniyor.

Hollandalı sağ bekin gelecek sezon kalıp kalmayacağına Teknik Direktör Kocaman karar verecek.  

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