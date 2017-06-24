GENÇ MİLLİ BOKSÖRLER KAMPA GİRDİ

Genç Milli Kız Boks Takımı, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da 2 Temmuz'da başlayacak Yıldız ve Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Kastamonu'da kampa girdi.

Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'da bulunan Kadıdağı Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren milli takımın sorumlu antrenörü İsa Daştan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampa 10 sporcunun katıldığını söyledi.

Şampiyonada 10 sıklette Türkiye'yi temsil edeceklerini aktaran Daştan, "Kastamonu'da bulunan kamp merkezi boksörlerimizin çalışması açısından çok uygun bir ortam. Aile sıcaklığında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu imkanı bize sağlayan federasyon başkanımız Eyüp Gözgeç'e teşekkür ediyoruz." dedi.

Kampın 30 Haziran'a kadar devam edeceğini bildiren Daştan, "Bulgaristan'a gideceğimiz takım belirlendi. Burada takım halinde ve bireysel olarak çalışmalarımızı yapacağız. İkişer saat olmak kaydıyla günde iki antrenman yapıyoruz." diye konuştu.

Daştan, şampiyonadan beklentilerinin yüksek olduğunu vurgulayarak, "Takımımızın durumu çok iyi. Yıldız ve Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda ülkemize madalya ve başarılar getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Geçen yılın Avrupa şampiyonu Çağla Aluç ise 6 yıldır boksla ilgilendiğini söyledi.

Takım olarak her geçen gün daha iyiye gittiklerini dile getiren Aluç, "Hocalarımızın destekleri ile çalışmaya devam ediyoruz. Hedefimiz öncelikle Avrupa şampiyonluğu, sonrasında dünya ve olimpiyatlar var. Bulgaristan'da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum." dedi.