ADANASPOR'DA 1 İMZA DAHA

TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor, Kocaeli Birlikspor'dan sol bek Gökhan Meral ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, 25 yaşındaki Gökhan, turuncu-beyazlılarla 2 yıllık sözleşme imzaladığı için mutlu olduğunu belirterek, "Adanaspor'un başarısı için ter dökmeye hazırım. Büyük bir camiaya geldiğimin farkındayım. Burada iyi işler yapıp Adanaspor'u hak ettiği yere taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Gökhan Meral, daha önce Kocaeli Birlikspor, Tokatspor ve Orduspor'da forma giymişti.