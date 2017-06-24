SMS SAYESİNDE MİLLİ OLDU!

Samsun'da 32 yaşındaki bir çocuk annesi işitme engelli Hava Yavuz, SMS sayesinde tanıştığı golfte milli takıma girmeyi başardı.

Hava Yavuz'un cep telefonuna 2 ay önce "23. Dünya İşitme Engelliler Yaz Spor Oyunları (2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları) için golf branşında oynayabilecek sporcu aranıyor." mesajı geldi.

Mesajı gören Hava Yavuz, Samsun Golf Kulübüne başvurarak, golf öğrenmeye başladı. Başarılı görülen Yavuz, İşitme Engelliler Golf Milli Takımı Başantrenörü Hamza Sayın'ın daveti üzerine milli takım kadrosuna dahil edildi. Yavuz, Samsun'daki 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda altın madalya almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Milli sporcu Hava Yavuz, işitme engelli dili tercümanı vasıtasıyla AA muhabirine, kendisine iletilen mesaj sayesinde golf kulübüne geldiğini ve eğitim almaya başladığını aktardı.

Tamamen tesadüf eseri golfe başladığını ama bu sporu çok sevdiğini dile getiren Yavuz, "Eskiden voleybol oynuyordum ama golfü daha çok sevdim. İlk başladığım günden itibaren milli takıma gireceğimi hissediyor ve hayal ediyordum. Başarılı olacağıma da eminim. Önümüzdeki olimpiyat oyunlarında Türk bayrağını göndere çekmek benim için çok önemli. Bunun için yoğun şekilde çalışıyorum. Golf oynamaya 2 ay önce başladım ama madalya kazanırsam gelecek için hem kendime güvenim hem de moralim artar." ifadelerini kullandı.

Avrupa Golf Şampiyonası'nda da yer almak istediğini belirten Yavuz, "Olimpiyatların ardından çalışmaya devam edeceğim. Önümüzdeki yıl yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda da milli takımda yer almak istiyorum." dedi.

- "Her geçen gün biraz daha iyi oynuyor"

İşitme Engelliler Golf Milli Takımı Başantrenörü Hamza Sayın da organizasyon tarihinde ilk defa golf branşının Samsun'daki oyunlarda yer alacağını hatırlattı.

Bu nedenle milli takımı hızlı şekilde kurduklarına dikkati çeken Sayın, şunları kaydetti:

"Altı aylık dönemde sporcuları yetiştirdik ve milli takıma aldık. Sporcumuz Hava ise bize 2 ay önce katıldı. Golf gibi karışık bir spor dalını kısa sürede öğrenmesi ve milli takıma yükselmesi bizim için de gurur verici. İki aylık antrenman süreciyle milli takıma katıldı. Çalışmalarından memnunuz. Her geçen gün biraz daha iyi oynuyor. Önümüzdeki 25 gün içinde daha iyi olacağına inanıyorum."