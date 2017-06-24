Trabzonsporlu Castillo'ya 5 milyon euro
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TRABZONSPORLU CASTİLLO'YA 5 MİLYON EURO

Trabzonsporlu Castillo'ya 5 milyon euro

İspanyol ekibi Villarreal, Trabzonspor'un 25 yaşındaki Kolombiyalı golcüsü Castillo için 5 milyon euro’yu gözden çıkardı.

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Trabzonspor'da inişli-çıkışlı bir grafik sergileyen Fabian Castillo’ya Villarreal’in talip olduğu öğrenildi.

İspanyol ekibinin, Ersun Yanal’ın bırakmak istemediği 25 yaşındaki Kolombiyalı için 5 milyon euro’yu gözden çıkardığı ifade edildi. Ajax’ın Mas için yaptığı 5 milyon dolarlık teklifi geri çeviren Bordo-Mavililer’in, Castillo’yu da bırakmayı düşünmediği belirtildi.

Olcay: Trabzonspor'un hedefi zirvedir

Trabzonspor'da gösterdiği performansla takdir toplayan olcay Şahan, yeni sezon için çok umutlu konuştu.

Süper Lig’in başlamasını iple çektiklerini belirten tecrübeli yıldız, “Trabzon gibi büyük bir takımın hedefi her zaman zirvedir. Geçen sezondan gerekli dersleri çıkardık. Artık her şey farklı olacak. Bambaşka bir Trabzon izleteceğiz” dedi. olcay, “Kulübümüzün 50. yılı, bizim için çok özel bir sezon. Taraftarımız bu takımla gurur duyacak. elimizden geleni yapacağız, kimsenin kuşkusu olmasın” ifadelerini kullandı. (Habertürk)

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