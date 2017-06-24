Arbeloa 'tamam' dedi!
﻿
Site İçi Arama
﻿

ARBELOA 'TAMAM' DEDİ!

Arbeloa 'tamam' dedi!

Real Madrid ve Liverpool'da da forma giyen İspanyol savunma oyuncusu Alvaro Arbeloa, aktif futbolculuk kariyerini noktaladı.

371 Okunma

Real Madrid ve Liverpool'da da forma giyen İspanyol savunma oyuncusu Alvaro Arbeloa, aktif futbolculuk kariyerini noktaladı.

İspanya'nın Marca gazetesine açıklamalarda bulunan 34 yaşındaki Arbeloa, "Elveda demenin zamanı geldi." ifadesini kullanarak yeşil sahalara veda etme kararı aldığını bildirdi.

Profesyonel kariyerine altyapısından yetiştiği Real Madrid'de başlayan Arbeloa, Deportivo La Coruna ve Liverpool'da geçirdiği 3 yılın ardından 2009'da tekrar eflatun-beyazlı ekibe döndü. İspanyol oyuncu, Real Madrid'de ikişer İspanya Kral Kupası ile UEFA Şampiyonlar Ligi, birer ise lig, İspanya Süper Kupası, UEFA Süper Kupa ve FIFA Dünya Kulüpler Kupası zaferi yaşadı.

Arbeloa, 56 kez görev aldığı İspanya Milli Takımı ile 2 Avrupa Futbol Şampiyonası (2008, 2012) ve bir FIFA Dünya Kupası (2010) şampiyonluğu elde etti.

Geçen sezon başında İngiliz ekibi West Ham United ile bir yıllık sözleşme imzalayan Arbeloa, sakatlığı nedeniyle sadece 4 resmi maçta görev yaptı.

ETİKETLER
Çubukspor'da yeni dönem başlıyor
Osmanlıspor'da Bülent Uygun dönemi
1
Yiğiner: "Ankaragücü'ne dışarıdan kimse müdahale edemez"
Etimesgut Belediyespor'da 6 imza birden
2
Hacettepe, yeni sezona iddialı bakıyor
9
Nadir Koç, Ankaragücü Başkanı mı olacak?
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿