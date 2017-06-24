Bursaspor'dan transfer atağı
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BURSASPOR'DAN TRANSFER ATAĞI

Bursaspor'dan transfer atağı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, Gaziantepspor'dan Barış Yardımcı'nın transferi konusunda oyuncu ve kulübüyle anlaşırken, genç golcüsü Kubilay Kanatsızkuş'un sözleşmesini 2 yıl uzattı.

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, Gaziantepspor'dan Barış Yardımcı'nın transferi konusunda oyuncu ve kulübüyle anlaşırken, genç golcüsü Kubilay Kanatsızkuş'un sözleşmesini 2 yıl uzattı.

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, yeni sezonda güçlü bir kadro oluşturmak için transfer çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Takımın başına Fransız teknik adam Paul Le Guen'i getirdikten sonra oyuncu transferine hız verdiklerini anlatan Ay, ''Gaziantepspor'dan Barış Yardımcı ve kulübü ile anlaşma sağladık. Bayram sonrasında Barış Yardımcı Bursa'ya gelerek resmi sözleşmeyi imzalayacak.'' dedi.

Başkan Ay, takımın genç oyuncusu Kubilay Kanatsızkuş'un da 2020 yılında sona erecek sözleşmesini 2 yıl daha uzattıklarını kaydetti. 

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