AMEDSPOR'DAN DİYARBEKİRSPOR AÇIKLAMASI

Amedspor Kulübü, Diyarbekirspor'un sürekli oyuncularına transfer teklifi yapmasına isyan etti ve bununla ilgili bir açıklama yayınladı.

Amedspor Kulübü, Diyarbekirspor'un sürekli oyuncularına transfer teklifi yapmasına isyan etti ve bununla ilgili bir açıklama yayınladı.



İşte Amedspor'dan açıklama;



Bugün basına ve sosyal medya ya da yansıdığı gibi şehrimizin bir diğer takımı olan Diyarbekirspor Kulübü’nün uzun bir zamandır kulübümüz sözleşmeli sporcularına spor etiğine uymayan davranışları malumumuz olmakla birlikte bu durumu dile getirip halkımızda huzursuzluğa sebebiyet vermemek adına susmuş idik.



Ancak söz konusu kulübün son dönemde yapmış olduğu faaliyetler artık tahammül edilemez bir hal almaya başlamıştır. Son dönemde kulübümüz sözleşmeli sporcularına yapmış olduğu etik dışı teklifler artık sözleşmesi devam eden futbolcularımıza sahte imzalar attırmaya varmıştır. Son olarak Kulübümüzle herhangi bir görüşme olmadan sözleşmeli sporcumuz Koray Şanlı’ya forma giydirip transfer haberi yapması spor ahlakına ve TFF talimatlarına uymamaktadır.



Sözleşmesi biten veya devam eden neredeyse tüm futbolcularımızla görüşme yapılması ve Amedspor’dan koparılmaya çalışılması kendilerine katkı sunmayacağı gibi şehrimizin sportif ilerlemesine ve ahlaki değerlerine de hizmet etmeyecektir. Amedspor ilkesel olarak Diyarbekirspor Kulübünde oynamış veya oynayan hiç bir sporcuyu transfer etmemiştir. Aynı hassasiyeti de kendilerinden beklemekteyiz. Lakin Diyarbekirspor Kulübü’nün bizim mevcut sporcularımızla veya transferini bitirmek üzere olduğumuz dış transfer listemizdeki sporcularla görüşmesi, sporculara ücret yükseltme fırsatı vermektedir. Bu durum kulüplerin ve kentin ekonomisine zarar vermektedir.



Bu vesileyle kent sporuna ve ekonomisine katkı sunmayan yaklaşımlardan uzak durulmasını önemle rica ediyoruz.

Caner Kolağasıgil