Şota Arveladze resmen Pakhtakor’da

Gürcü teknik adam Şota Arveladze, Özbekistan’ın Pakhtakor Kulübü ile 1,5 yılık sözleşme imzaladı.

Gürcü teknik adam Şota Arveladze, Özbekistan’ın Pakhtakor Kulübü ile 1,5 yılık sözleşme imzaladı.



Pakhtakor Kulübünde düzenlenen törende, 44 yaşındaki Arveladze ile bir dönem Kayserispor forması giyen ve Özbek temsilcisinin 2,5 yıllığına renklerine bağladığı Marko Simic basına tanıtıldı.



Törenin ardından konuşan Arveladze, görüşmelere geldiği ilk gün görevi kabul etmeye karar verdiğini belirterek, "İkinci veya üçüncü olmak bize yakışmaz, biz bir numara kulüp olmak istiyoruz. Bizim amacımız bu." dedi.



Şu anda takımı daha yakından tanımaya çalıştığını dile getiren Gürcü teknik adam, "Kulüp Başkanı, benden, iyi değil süper bir kulüp kurmamı istedi. Bu güven çok önemli." ifadelerini kullandı.



Pakhtakor Kulübü Başkanı Babur Şadiyev de Arveladze ile Özbek futboluna birçok yenilik getirmeyi planladıklarını kaydederek, "Sadece kulübü geliştirmekle kalmayacağız ve altyapıyı da en çağdaş cihazlarla donatacağız. Stadımızı da yeniden inşa edeceğiz. Bu konuda para dahil hiçbir sıkıntı olmayacak." diye konuştu.



Törenin ardından stada geçen Arveladze ve Simic, taraftarlar için futbol topu ve kulübün formalarını imzaladı.



Pakhtakor, devre arasına bir hafta kala Özbekistan Ligi’nde 21 puanla 5. sırada bulunuyor. Gürcü teknik adamın, ilk maçına yarın deplasmanda puan cetvelinde son sırada bulunan Obod karşısında çıkması bekleniyor.





Caner Kolağasıgil

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